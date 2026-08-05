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MHP Sarıkamış'ta Bilgin Güven Tazeledi

MHP Sarıkamış'ta Bilgin Güven Tazeledi
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sarıkamış İlçe Başkanlığına mevcut başkan Tarık Bilgin yeniden seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sarıkamış İlçe Başkanlığına mevcut başkan Tarık Bilgin yeniden seçildi.

Sarıkamış Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen MHP Sarıkamış İlçe Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından kongrede seçimlere geçildi.

Tek aday olarak seçime giren mevcut İlçe Başkanı Tarık Bilgin, delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden ilçe başkanlığı görevine seçildi.

Bilgin, kongrede yaptığı konuşmada, partisini daha güçlü hale getirmek için ekibiyle birlikte gece gündüz demeden çalışacaklarını belirtti.

Kongrenin birlik ve beraberliğe vesile olmasını dileyen Bilgin, "Bilge liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin emir ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz kongremiz, birliğimize, beraberliğimize vesile olsun. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım." ifadelerini kullandı.

Kongreye, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, MHP Kars İl Başkanı Ali Okyay, 13. dönem MYK üyesi Gökhan Türkeş Öngel, Ülkü Ocakları Kars İl Başkanı Cenk Ege Yıldırım, merkez ve çevre ilçe başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA
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