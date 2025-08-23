MHP Samsun Teşkilatı, Terörsüz Türkiye İçin Tokat'a Hareket Etti

Samsun'un Havza ilçesinden Tokat'ta düzenlenecek "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programına MHP teşkilatından yoğun katılım sağlandı.

MHP Samsun İl Başkanlığı ile MHP Havza İlçe Başkanlığı tarafından Boğaziçi mevkiinde bir araya gelen teşkilat mensupları oluşturdukları araç konvoyu ile "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" teması ile "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" kapsamında gerçekleştirilecek programa katılmak üzere Tokat'a hareket etti.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, hareket öncesi yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"nın ülke adına önemli olduğuna vurgu yaparak, "Mesele siyasetin değil, milletin meselesidir. Milliyetçi Hareket Partisi lideriyle, kadrosuyla ve ülküsüyle Türkiye'nin huzuru, birliği ve geleceği için görevinin başındadır. Samsun'un sürece desteğini göstermemiz adına yoğun katılım sağlayan tüm teşkilatıma teşekkür ederim." dedi.

MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ise ilçe teşkilatı olarak böylesi önemli bir toplantıya katılacak olmanın onurunu yaşadığını ifade ederek, "Havza olarak cumhuriyetimizin ilklerinin hayata geçirildiği bir ilçe olarak ülkemiz adına önemli bir süreçte de üzerine düşeni her zaman yapmaya hazırız. İnşallah hep birlikte Kızılelma'ya olan yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konvoyda Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz ile partililer katıldı.