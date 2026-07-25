İspanya cehennemi yaşıyor: Dev ağaçlar cayır cayır yandı, ekipler çaresiz kaldı

İspanya'da kontrol altına alınamayan devasa orman yangınları nedeniyle yaklaşık 70 bin kişi tahliye edildi veya evlerinde kalmaları istendi. Tarihinde ilk kez "ulusal orman yangını acil durumu" ilan eden ülkeye Avrupa Birliği de destek gönderdi. Bölgeden gelen son görüntülerde, ağaçların cayır cayır yanışı ve itfaiyecilerin alev fırtınası karşısında yaşadığı çaresizlik felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

ALEVLER METRELERCE YÜKSELDİ, AĞAÇLAR CAYIR CAYIR YANDI

İspanya, tarihinin en ağır orman yangını felaketlerinden biriyle sarsılıyor. Aşırı sıcaklar, kuraklık ve şiddetli rüzgarın birleşimiyle Madrid'in batısındaki yangınlar devasa bir alev duvarına dönüştü. Bölgeden yansıyan dehşet verici görüntülerde, metrelerce yüksekliğe ulaşan devasa alevlerin koca çam ağaçlarını saniyeler içinde cayır cayır yaktığı ve adeta bir "ateş fırtınası" oluşturduğu görüldü.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇARESİZ

Yangının şiddeti, sahadaki mücadeleyi de imkansız noktaya getirdi. Yayınlanan görüntülerde, yangın hortumlarıyla alevlere müdahale etmeye çalışan itfaiye ekiplerinin, ağaçların tepe noktalarına kadar tırmanan devasa alevlerin hızla üzerlerine doğru sıçraması karşısında neye uğradığını şaşırdığı ve geri çekilmek zorunda kaldığı anlar kaydedildi. Alevlerin gücü ve yoğun duman nedeniyle müdahale kapasitesinin sınırları zorlanırken, ekiplerin çaresizce ateşi izlediği anlar felaketin vahametini kanıtladı.

70 BİN KİŞİ YERİNDEN OLDU, ULUSAL ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Yangınların kontrolden çıkması üzerine İspanya hükümeti tarihinde ilk kez ulusal orman yangını acil durumu ilan etti. Madrid ve çevresinde yaklaşık 70 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, binlerce kişiye ise evlerinden çıkmamaları yönünde hayati uyarılar yapıldı. Yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı Madrid’de hava kalitesi alarm seviyesine düştü.

AB DESTEĞİ SAHADA

Bölgede 2 bin 600’den fazla acil durum personeli ile 19 hava aracı aralıksız görev yapıyor. Yangının boyutları nedeniyle Avrupa Birliği de harekete geçerek İtalya, Yunanistan, Hollanda ve Portekiz’den yangın söndürme uçakları ile uzman ekipleri İspanya’ya sevk etti.

AVRUPA GENELİNDE AFET ALARMI

Sadece İspanya değil, Fransa da büyük yangınlarla boğuşuyor. Güney Avrupa’da iki ülke genelinde tahliye edilenlerin sayısının 250 bini aştığı belirtilirken, uzmanlar küresel iklim krizine bağlı aşırı sıcakların bu felaketleri daha da sıklaştıracağı konusunda uyarıyor.