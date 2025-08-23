MHP Samsun İl Başkanı Mucur, Tokat'ta Milli Birlik Buluşmasına Katıldı

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Tokat'ta düzenlenen "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programına katıldı.

Mucur, il teşkilatı ile birlikte Tokat'taki "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programa katılım sağladıklarını belirterek, "Bilge liderimiz sayın Devlet Bahçeli beyefendinin talimatlarıyla Tokat'ta düzenlenen bu anlamlı buluşmada Samsun teşkilatımızla birlikte güçlü bir şekilde yer aldık." dedi.

MHP Samsun İl Başkanı Mucur, asırlık birlik ve sonsuz kardeşlik ruhuyla teröre karşı kenetlenmeye devam edeceklerini vurguladı.