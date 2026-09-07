Haberler

MHP Samsun İl Başkanı Mucur aldığı mazbatasını Bahçeli'ye takdim etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur'un bir süre önce aldığı il başkanlığı mazbatasını, ziyaret ettiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye takdim ettiği bildirildi.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur'un bir süre önce aldığı il başkanlığı mazbatasını, ziyaret ettiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye takdim ettiği bildirildi.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Mucur'un MHP Samsun 15. Olağan İl Kongresi'nin ardından Ankara'da MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli ile bir araya geldiği belirtildi.

Ziyarette, Samsun teşkilatının kongre sonrasında hazırladığı çalışma raporunu Bahçeli'ye sunan Mucur'un, il başkanlığı mazbatasını da Bahçeli'ye takdim ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Bahçeli'nin tüm Samsunlulara selam gönderdiği vurgulandı.

Görüşmede Mucur'un, Bahçeli'nin tavsiye ve talimatları doğrultusunda Samsun'daki teşkilat çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mucur, görev ve sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerini belirterek, "Rabbim bizi davamıza, milletimize, liderimize ve bize güvenen hiçbir insanımıza mahcup etmesin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

İlkay'a bak sen! Sahalarda yok ama yatırımlardan geri durmuyor
Tanju Özcan'dan '2,5 milyon lira' savunması! 'Cevap vermemek için 10 takla atıyor'

Tanju Özcan'dan "2,5 milyon lira rüşvet" iddiasına olay yanıt!
Almanya'dan Leroy Sane'ye kötü haber

Kahreden haber 2 bin 500 km öteden geldi
Minik Mavi'yi hayattan koparıp bu savunmayı yapabildi! Hem de görüntülere rağmen...

Minik Mavi'yi hayattan koparıp bu savunmayı yapabildi
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum

Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum

Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde durumlar böyle olmasa

Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde...