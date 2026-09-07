MHP Samsun İl Başkanı Mucur aldığı mazbatasını Bahçeli'ye takdim etti

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur'un bir süre önce aldığı il başkanlığı mazbatasını, ziyaret ettiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye takdim ettiği bildirildi.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Mucur'un MHP Samsun 15. Olağan İl Kongresi'nin ardından Ankara'da MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli ile bir araya geldiği belirtildi.

Ziyarette, Samsun teşkilatının kongre sonrasında hazırladığı çalışma raporunu Bahçeli'ye sunan Mucur'un, il başkanlığı mazbatasını da Bahçeli'ye takdim ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Bahçeli'nin tüm Samsunlulara selam gönderdiği vurgulandı.

Görüşmede Mucur'un, Bahçeli'nin tavsiye ve talimatları doğrultusunda Samsun'daki teşkilat çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mucur, görev ve sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerini belirterek, "Rabbim bizi davamıza, milletimize, liderimize ve bize güvenen hiçbir insanımıza mahcup etmesin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA