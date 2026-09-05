MHP Osmaniye'de Yusuf Çomu yeniden il başkanı

MHP Osmaniye İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde, Yusuf Çomu yeniden il başkanlığına seçildi.

Osmaniye Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

MHP MYK Üyesi, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü Turan Şahin, kongrede, Terörsüz Türkiye süreci ile MHP'nin tavır ve tutumunun net olduğunu söyledi.

MHP olarak şehitlerin aziz hatıralarının yaşatılmasını, geride bıraktıkları ailelerinin ve gazilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını her zaman öncelikli bir görev olarak kabul ettiklerini belirten Şahin, "Terörle mücadeleye aktarılan kaynaklar, Doğu ve Güneydoğu'nun kalkınmasına harcansaydı, sosyal ve ekonomik kalkınmasına ayrılmış olsaydı, bölgenin nasıl bir yıldız gibi parlayacağını, yoksulluk, işsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizliğin nasıl ortadan kalkacağını her vatansever insanımız elbette tatbik edecektir." dedi.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede mevcut il başkanı Yusuf Çomu, yeniden göreve seçildi.

Kongreye, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa da katıldı.

Kaynak: AA