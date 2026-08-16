Haberler

MHP Keban ve Ağın Kongreleri: Başkanlar Belli Oldu

MHP Keban ve Ağın Kongreleri: Başkanlar Belli Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP'nin Keban ve Ağın ilçe kongreleri yapıldı. Keban'da mevcut başkan Osman Dinkçi yeniden seçilirken, Ağın'da Ali Uslu ilçe başkanı oldu. Kongrelere MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Keban ve Ağın olağan kongreleri yapılarak ilçe başkanları seçildi.

MHP Keban İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Osman Dinkçi yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Ağın'da, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede de MHP Ağın İlçe Başkanlığına Ali Uslu getirildi.

Kongrelere, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve partililer katıldı.

Kaynak: AA
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler

Süleymancılara yeni baskın! Firarinin evinden 200 kilo altın çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınması çok konuşulmuştu! Yeni TCK'nın mimarı için adli kontrol

Gözaltına alınması çok konuşulmuştu! Yeni TCK'nın mimarı listede yok
Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Kapı bu kez Osimhen için çalınmadı

Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Bu kez Osimhen için gelmediler
Görenler gözlerine inanamadı! Dans etti, yetmedi eteğini sıyırıp...

Görenler gözlerine inanamadı! Dans etti, yetmedi eteğini sıyırıp...
Marmara Depremi'nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz

Üzerinden tam 27 yıl geçti! Batık kent böyle görüntülendi
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi! Ukrayna'nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu

Korku dolu gece! Başkent balistik füzelerin hedefi oldu
Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü

Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Neler yapmışlar neler
İşte Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in tutuklanma nedeni! Suçlamalar hayli ağır

Süleymancıların liderinin tutuklanma nedenleri! Suçlamalar hayli ağır