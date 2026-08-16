MHP Keban ve Ağın Kongreleri: Başkanlar Belli Oldu
MHP'nin Keban ve Ağın ilçe kongreleri yapıldı. Keban'da mevcut başkan Osman Dinkçi yeniden seçilirken, Ağın'da Ali Uslu ilçe başkanı oldu. Kongrelere MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu katıldı.
Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Keban ve Ağın olağan kongreleri yapılarak ilçe başkanları seçildi.
MHP Keban İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Osman Dinkçi yeniden ilçe başkanlığına seçildi.
Ağın'da, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede de MHP Ağın İlçe Başkanlığına Ali Uslu getirildi.
Kongrelere, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve partililer katıldı.
Kaynak: AA