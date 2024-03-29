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MHP MYK Üyesi Vahit Kayrıcı, İskilip Belediye Başkan adayı Ahmet Sağlam için destek istedi

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Mhp MYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP İskilip Belediye Başkan adayı Ahmet Sağlam için vatandaşlardan destek istedi.

Kayrıcı, ilçe merkezinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, İskilip'in eksiklerini bildiklerini ve tamamlamak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Sağlam'ın belediye başkanı seçildikten sonra 24 saat ilçe halkıyla birlikte yaşayacağını dile getiren Kayrıcı, "Biz elimizden geleni yapacağız. Yalan söylemeyeceğiz. Riya yapmayacağız. Yapamayacağımız şeye 'Yaparız' demeyeceğiz. Gücümüz neye yetiyorsa yapacağız." dedi.

Kayrıcı, seçimin ardından MHP kadrolarıyla İskilip'e hizmet etmek istediklerini sözlerine ekledi.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve MHP İskilip İlçe Başkanı Mehmet Aktaş da konuşmalarında, belediye başkan adayı Sağlam için destek istedi.

Kaynak: AA / Güncel

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