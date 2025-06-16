MHP Milletvekili Ersoy, Kayseri'de Belediyeleri Ziyaret Etti

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Melikgazi ve Hacılar belediyelerine ziyarette bulundu.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Ersoy, İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Melikgazi İlçe Başkanı Murat Titizbaş ve Hacılar İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu'ndan oluşan heyetle, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Yerel hizmetler ve belediye çalışmaları hakkında istişarede bulunulan ziyarette, kentin gelişimi ve Melikgazi ilçesinin ihtiyaçları masaya yatırıldı.

Heyet daha sonra Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile bir araya geldi. Yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, teşkilat belediye iş birliğinin önemine dikkat çekildi.