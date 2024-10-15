Üye Girişi
Haberler

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, siyasetteki 'çözüm süreci' tartışmasına tepki gösterdi. PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrı yapan Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında, gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Siyasetteki 'çözüm süreci' tartışmasına tepki gösteren Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle müzakeresi, görüşmesi, anlaşma yolları araması, yeni süreçlerin çabası sadece ve sadece terör örgütünün değirmene su taşımaktır" dedi.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A ÇAĞRI

Açıklamasının devamında PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'a Öcalan'a çağrı yapan Bahçeli, " Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ GÖSTERDİ

Meclis'teki kapalı İsrail oturumuna ilişkin konuşan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Bahçeli, "Meclis'te yapılan kapalı oturumdan sonra Özgür Bey'in açıklamaları büyük bir hezeyandır. CHP'nin baktığı yer milli bir bakış değildir" diye konuştu.

NUMAN KURTULMUŞ'A SERT SÖZLER

Anayasa'nın 3. maddesini hedef alan Numan Kurtulmuş'a sert sözler sarfeden Bahçeli, "Devlet millettir, millet de devlettir. Devlet, ülkesi ve milletiyle bir ve bütündür. İkisini birbirinden ayırmak, ayrı değerlendirmek, zaman zaman da çatıştırmak fahiş bir yanlış olmanın yanı sıra devlet onurunu hazmedemeyen nevzuhur demokrat yobazların handikap ve hüsranıdır. Devleti milletten ayırmak, milleti devletten ayrıştırmak su katılmamış bölücülüktür ve çok tehlikelidir" dedi.

DEM PARTİ İLE TOKALAŞMASI

DEM Parti Grubu ile tokalaşması ile ilgili de konuşan Bahçeli, "Uzattığım el, hsapsız bir eldir. Uzattığım el, samimi ve iyi niyetli bir eldir. Uzattığım el, Türkiye'de birleşelim, Türk milletinde kenetlenelim tebliğidir. Günlerdir uzattığım elden farklı sonuçlar çıkarıp uyduruk yorumlar yapanlar elbette yanılgının ve yanlışın pençesine düşmüştür. Elimi vatan, millet ve devlet için uzattığımı, dışarıda sert rüzgarlar eserken içimizde barışsever ve hoşgörülü bir havanın olmasını gönülden istediğimi herkesin bilmesinde yarar olacaktır. Biz elimizi bir süreç için değil, kardeşlik ve kaderdaşlık için uzatırız" şeklinde konuştu.

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Abdullah Öcalan Devlet Bahçeli Türkiye Güncel Terör PKK MHP

Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi

Çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası geri adım için ilk sinyali verdi

 Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler

Numan Kurtulmuş'u topa tuttu

 'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti

Genç kızı bu hale AK Parti gençlik kolları başkanı getirdi
500

Yorumlar (77)

murat özkan:

Bunlar yakında İmralı canisini salar demedi demeyin

339
97
yanıtYanıtla
Merxas:

serok Öcalan herzaman barıştan yanadır.

72
272
yanıtYanıtla
bagıran adam:

Sonra salınsin mi dicen bahçeli

221
49
yanıtYanıtla
Bilal Bulmuş:

çok olumlu buluyorum. amerikanın israilin köpekliğini yapmadan haklarını mecliste arasınlar pkk silah bıraksın. ülkenin birlik beraberliğe ihtiyacı var. tüm dünya ortadoğuya akdenize akın ediyor, ortadoğu ateş topu olmuş. bu ateş ülkemize sıçramadan yunanistan ermenistan ve güneydoğudaki sorunların giderilmesi lazım

142
56
yanıtYanıtla
veli İdi:

Demedi demeyin,PKK tasfiye olacak,MHP kahraman ilan edilecek

73
118
yanıtYanıtla
Kemal Balmumcu:

Güzel senaryo. bravvo. demezlermi adama 25 yıl oldu ne yaptırabildin. Şimdi yeni oyun yeni senaryo yemezler. "Kurt kocayınca itin maskarası olurmuş " bırak allasen bu maskaralığı.

127
23
yanıtYanıtla
muratemre yılmaz:

Terörün bitmesini istiyormusunuz ki?

101
35
yanıtYanıtla
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

FLASH TV oyunculuk seçmelerini geçtiniz vallahi, kendileri yazıyor çiziyor oynuyor oy yükseltmek için birbirilerine laflar atıyorlar :)

86
16
yanıtYanıtla
Murat Kara:

çözüm süreci var galiba

61
26
yanıtYanıtla
Merxas:

yeni bir dünya için barış şarttır. ama şartlı bir Barış.onurlu ve müzakere edilerek bu barış olmalı.

41
42
yanıtYanıtla
Tüm 77 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Dolunay ne zaman? Süper Dolunay'dan en çok etkilenecek burçlar hangileri? Dubai Çikolatası Tarifi! Dubai çikolatası nasıl yapılır? Dubai çikolatasının içinde ne var? İskoçya- Portekiz maçı ne zaman? İskoçya Portekiz maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Cansu Canan Özgen kimdir? Cansu Canan Özgen kaç yaşında ve nereli? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ İZLE! ZTK kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Victoria's Secret Fashion Show ne zaman, saat kaçta ve nerede? Victoria's Secret 2024 nereden izlenir? Victoria's Secret Fashion Show mankenleri 2024! Defilede hangi mankenleri yürüyecek? DHBT sınavı ne zaman açıklanacak? 2024 DHBT sınavı açıklandı mı? Sorgulama ekranı! 28 Ekim Pazartesi okullar ve üniversiteler yarım gün mü, ders işlenecek mi? 29 Ekim Salı günü okul var mı? Esra Erol neden tehdit edildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.