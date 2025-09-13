MHP'li Vekil Dora, Kahramanmaraş'ta Yeni Okul İinşa Edecek

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora tarafından kentte 16 derslikli okul inşa ettirilecek.

6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından başlatılan eğitim yatırımları kapsamında başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, MHP'li Dora, babası şair ve yazar Mehmet Nafiz Karakoç adına, kentte 16 derslikli okul yaptırmaya karar verdi.

Valilikte düzenlenen törende, Vali Ünlüer, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve Milletvekili Dora arasında inşa edilecek okul için protokol imzalandı.

Milletvekili Dora, burada yaptığı açıklamada, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde öğrencilerin modern ve güvenli eğitim ortamlarına kavuşmasını hedeflendiklerini belirterek, babasının adını taşıyacak okulun, kentin eğitim geleceğine önemli katkılar sunacağını düşündüğünü aktardı.