MHP'li Topsakal'dan Turan Vurgusu: 'Türklerin Hakimiyeti Adalettir'

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, "Bugün dünyayı görüyorsunuz. İnsanları öldürüyorlar, ayırmıyorlar da. Sadece menfaatlerini, hakimiyetlerini düşünüyorlar. Çocuklara, kadınlara, gençlere acımıyorlar. Bunun tek çaresi var; turan, Türklerin hakimiyeti. Onlar adaletlidir, merhametlidir." dedi.

Amasya'da Suluova Belediyesince ilçenin 68. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali'ne, Vali Önder Bakan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ile Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun katıldı.

Festival bünyesinde Kazakistan'dan davet edilen Turan Müzik Grubu tarafından Suluova Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen Turan Konseri'nde konuşan Topsakal, şunları kaydetti:

"Bu grup şarkılarında ne diyor biliyor musunuz? Turan, yani Türklerin ülkesi büyüktür. Onunla, Türklerle, neslinizle gurur duyun. Sakın bölünmeyin. Bakın, kurtların töresidir bu. Kurt yalnız kalırsa köpeklere köle olur ama kurtlar birlikte yürürse dünyaya hakim olur. Türklerin dünyaya hakimiyeti adalettir, estetiktir, zarafettir ve merhamettir. Bugün dünyayı görüyorsunuz. İnsanları öldürüyorlar, ayırmıyorlar da. Sadece menfaatlerini, hakimiyetlerini düşünüyorlar. Çocuklara, kadınlara, gençlere acımıyorlar. Bunun tek çaresi var; turan, Türklerin hakimiyeti. Onlar adaletlidir, merhametlidir. Güzeli, estetiği, zarafeti sever. Tıpkı Suluova gibi. İşte bugün burada şenlik var. Burada büyük turanın, tüm Kazakların, bozkırın sesi var. Bu sese hepimiz kulak verelim. İyi eğlenelim."

Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun ise festival kapsamında 10 gün boyunca kültür ve sanat etkinlikleri düzenlediklerini, spor yarışmaları yaptıklarını, konserler ve çeşitli eğlence aktiviteleri ile sünnet şöleni tertip ettiklerini belirterek, ilçe için canla başla çalışmaya, kültürlerini yaşatmaya, birlik ve beraberliklerini büyütmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Bakan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, Turan Müzik Grubu üyelerine çiçek ve hediye takdiminde bulundu.

Amasya ve çevre illerden binlerce kişinin gelerek Türk bayrağı ve Türk dünyasına ait bayrakları açtığı konserde coşkulu anlar yaşandı.