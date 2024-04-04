MHP'li Ramazan Ezin'e Çeltikçi Belediye Başkanı olarak mazbata verildi

Mhp'den Burdur'un Çeltikçi ilçesine belediye başkanı seçilen Ramazan Ezin'e mazbatası verildi.

İlçe Seçim Kurulunun bulunduğu Bucak Adalet Sarayı'nda düzenlenen törende, Ramazan Ezin mazbatasını, hakim Rabia Sevindik'ten aldı.

Mazbatasını aldıktan sonra Çeltikçi Belediye Başkanlığına giden Ezin, yaptığı açıklamada, Çeltikçi halkını yenilikçi ve güzel bir dönemin beklediğini söyledi.

Halkına gece gündüz hizmet edeceğini belirten Ezin, ilçenin hak ettiği belediyecilik hizmetlerini tek tek hayata geçireceğini kaydetti.

Mazbata törenine, MHP Burdur İl Başkanı Gültekin Oktay ile Belediye Meclis üyeleri de katıldı.