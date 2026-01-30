Haberler

MHP'li Özdemir:  Türkiye, Terörsüz Türkiye Çabalarıyla İç Cephemizi Daha da Sağlamlaştırma Yolunda Son Derece Değerli Neticeler Almaya Başlamıştır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda milli birlik ve bütünlüğün güçlendiğini, küresel ölçekteki etkisini artırdığını belirtti. Özdemir, Türkiye'nin uluslararası arenada söz sahibi bir güç haline geldiğini ifade etti.

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, " Türkiye, Terörsüz Türkiye çabalarıyla milli birlik ve bütünlüğümüzü pekiştirerek iç cephemizi daha da sağlamlaştırma yolunda son derece değerli neticeler almaya başlamıştır. Milli birlik ve beraberliğimizin pekişmesiyle, dış odaklı ve öngörülemez gelişmelere karşı güçlü bir irade sergilememiz; küresel fırtına ve buhran ikliminde kendi ayaklarımız üzerinde sapa sağlam durmamızı sağlamaktadır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle milli birlik ve bütünlüğün güçlendiğini belirterek Türkiye'nin küresel ölçekte etkisini artırdığını ifade etti. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Terörsüz Türkiye çabalarıyla milli birlik ve bütünlüğümüzü pekiştirerek iç cephemizi daha da sağlamlaştırma yolunda son derece değerli neticeler almaya başlamıştır. Milli birlik ve beraberliğimizin pekişmesiyle, dış odaklı ve öngörülemez gelişmelere karşı güçlü bir irade sergilememiz; küresel fırtına ve buhran ikliminde kendi ayaklarımız üzerinde sapa sağlam durmamızı sağlamaktadır. Şiddetin ve derinliğin daha da artacağı anlaşılan bir dönemde, her ülke için en önemli dayanak noktası istikrardır. Kamplaşma ve küresel paylaşım hesaplarının yoğunlaşması ise istikrara muhtaç tüm coğrafyaları yutacaktır. Türkiye, var olan potansiyelinin yanı sıra tarihi ve siyasi sorumluluğuyla, aynı anda çoklu coğrafyalarda söz sahibi bir güç olarak öne çıkmaya başlamıştır.

"Türkiye'nin yükselişi ve sıçrayışı durdurulamaz ve önlenemez bir hal almıştır"

Etki ve denge kudreti artık Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının tamamında hakimdir. Küresel güçler rekabetinde ise kutup başı olan bir merkezdir. Bu nedenle sorumluluğu da giderek daha fazla artmaktadır. Türk-İslam aleminin birlikteliğinin tesisinin yanında yeni dönem müttefiklik anlayışının şekillenmesinde Türkiye'nin uygulamaları müspet sonuçlar doğurmaktadır. Anlaşmazlıkların ve sorunların aşılması hususunda saygın bir güç olarak, her taraf nezdinde kabul gören bir ülke haline gelen Türkiye; yeni bir küresel düzenin kurulmasına liderlik yapabilecek ülkeler arasında olduğunu, aradan geçen her gün ve yaşanan her olayla tescillemektedir.

Bu sebeple Türkiye'nin yükselişi ve sıçrayışı durdurulamaz ve önlenemez bir hal almıştır. Bu girişimlerin tamamı, Terörsüz Türkiye hedefiyle ülkemize hamle derinliği kazandırmakla kalmamış; bölgesel zeminde de aidiyet, saygınlık, inanç ve bağlılığımızı artırmıştır. 21.yüzyılın ikinci çeyreğinin başladığı bu dönem, kaderini Türkiye ile birlikte tayin eden herkesin kazanacağı, büyüyeceği ve aranan huzura kavuşma beklentisini gerçeğe dönüştüreceği bir süreci beraberinde getirecektir. Cumhur İttifakı ile sergilenen gayretler, nihai hedefimiz olan küresel güç haline gelmiş Türkiye'yi mutlaka gerçeğe dönüştürecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek

İran, 27 ülkenin ordusunu birden kara listeye aldı
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler

Sele teslim olan kentimizden korkutan görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı

Yıllar önceki olay tekrar gündemde! Osimhen için intikam zamanı
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Fenerbahçe yıllardır istediği transfer bombasını patlattı
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! Dev maça elini kolunu sallayarak girmiş
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır