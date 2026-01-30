MHP'li Özdemir:  Türkiye, Terörsüz Türkiye Çabalarıyla İç Cephemizi Daha da Sağlamlaştırma Yolunda Son Derece Değerli Neticeler Almaya Başlamıştır

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, " Türkiye, Terörsüz Türkiye çabalarıyla milli birlik ve bütünlüğümüzü pekiştirerek iç cephemizi daha da sağlamlaştırma yolunda son derece değerli neticeler almaya başlamıştır. Milli birlik ve beraberliğimizin pekişmesiyle, dış odaklı ve öngörülemez gelişmelere karşı güçlü bir irade sergilememiz; küresel fırtına ve buhran ikliminde kendi ayaklarımız üzerinde sapa sağlam durmamızı sağlamaktadır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle milli birlik ve bütünlüğün güçlendiğini belirterek Türkiye'nin küresel ölçekte etkisini artırdığını ifade etti. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Terörsüz Türkiye çabalarıyla milli birlik ve bütünlüğümüzü pekiştirerek iç cephemizi daha da sağlamlaştırma yolunda son derece değerli neticeler almaya başlamıştır. Milli birlik ve beraberliğimizin pekişmesiyle, dış odaklı ve öngörülemez gelişmelere karşı güçlü bir irade sergilememiz; küresel fırtına ve buhran ikliminde kendi ayaklarımız üzerinde sapa sağlam durmamızı sağlamaktadır. Şiddetin ve derinliğin daha da artacağı anlaşılan bir dönemde, her ülke için en önemli dayanak noktası istikrardır. Kamplaşma ve küresel paylaşım hesaplarının yoğunlaşması ise istikrara muhtaç tüm coğrafyaları yutacaktır. Türkiye, var olan potansiyelinin yanı sıra tarihi ve siyasi sorumluluğuyla, aynı anda çoklu coğrafyalarda söz sahibi bir güç olarak öne çıkmaya başlamıştır.

"Türkiye'nin yükselişi ve sıçrayışı durdurulamaz ve önlenemez bir hal almıştır"

Etki ve denge kudreti artık Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının tamamında hakimdir. Küresel güçler rekabetinde ise kutup başı olan bir merkezdir. Bu nedenle sorumluluğu da giderek daha fazla artmaktadır. Türk-İslam aleminin birlikteliğinin tesisinin yanında yeni dönem müttefiklik anlayışının şekillenmesinde Türkiye'nin uygulamaları müspet sonuçlar doğurmaktadır. Anlaşmazlıkların ve sorunların aşılması hususunda saygın bir güç olarak, her taraf nezdinde kabul gören bir ülke haline gelen Türkiye; yeni bir küresel düzenin kurulmasına liderlik yapabilecek ülkeler arasında olduğunu, aradan geçen her gün ve yaşanan her olayla tescillemektedir.

Bu sebeple Türkiye'nin yükselişi ve sıçrayışı durdurulamaz ve önlenemez bir hal almıştır. Bu girişimlerin tamamı, Terörsüz Türkiye hedefiyle ülkemize hamle derinliği kazandırmakla kalmamış; bölgesel zeminde de aidiyet, saygınlık, inanç ve bağlılığımızı artırmıştır. 21.yüzyılın ikinci çeyreğinin başladığı bu dönem, kaderini Türkiye ile birlikte tayin eden herkesin kazanacağı, büyüyeceği ve aranan huzura kavuşma beklentisini gerçeğe dönüştüreceği bir süreci beraberinde getirecektir. Cumhur İttifakı ile sergilenen gayretler, nihai hedefimiz olan küresel güç haline gelmiş Türkiye'yi mutlaka gerçeğe dönüştürecektir."