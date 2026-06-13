MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, partisinin Altındağ İlçe Başkanlığı Kongresi'nde konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da Türk milletinin emrinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin hizmetinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, partisinin Altındağ İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'ne katılan Durmaz, buradaki konuşmasında, Altındağ'ın Ankara'nın kalbi olduğunu, Cumhuriyet'in kurucu iradesinin merkezi olarak konumlandığını belirtti.

Altındağ'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi sevk ve idare ettiği, millet iradesinin tecelli ettiği ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ev sahipliği yaptığını hatırlatan Durmaz, Altındağ'ın her sokağında tarih, her mahallesinde mücadele olduğunu söyledi.

Durmaz, MHP'nin tarihi ve geleneğine değinerek, Cumhuriyet'in kurucu iradesini milli şuurla geleceğe taşıdıklarını ifade etti.

"Günü kurtarmayı değil geleceği inşa etmeyi tercih etmiştir"

MHP'nin yarım asrı aşan bir geçmişi bulunduğunu anlatan Durmaz, partinin faaliyetlerine ilişkin, "Devlet-millet bütünlüğünü korumayı her türlü siyasi hesabın üzerinde tutmuş, kriz anlarında ayrışmayı değil uzlaşmayı, çatışmayı değil sağduyuyu, günü kurtarmayı değil geleceği inşa etmeyi tercih etmiştir." dedi.

Durmaz, partisinin Türk siyasetinde benzeri olmadığını, seçim hesaplarının değil, devlet aklının temsilcisi olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bilge liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 'Önce ülkem ve milletim' sözü, aslında MHP'nin bütün siyasi geçmişini ve dava ahlakını özetleyen bir devlet anlayışının ifadesidir. Bu anlayış oy hesabı yapmadan, makam beklentisine kapılmadan, milletin ve devletin geleceğini her şeyin üzerinde tutan yüksek bir sorumluluk şuurunun tezahürüdür.

Bedel ödenmesi gerektiğinde geri durmayan, sorumluluk alınması gerektiğinde öne çıkan, haksız eleştiriler karşısında dahi Türkiye'nin istikbali için doğru bildiği yoldan sapmayan iradenin dile gelmiş halidir. Bugün, bilge liderimizin ortaya koyduğu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sahiplenmesiyle bir devlet projesine dönüşen 'Terörsüz Türkiye' vizyonu, işte bu sorumluluk sahibi devlet aklının, milletin birliğini, devletin bekasını ve gelecek nesillerin huzurunu her türlü siyasi hesabın üstünde gören kararlı iradenin en somut tezahürüdür."

"Terörsüz Türkiye" vizyonunun bölgesel fırtınalar karşısında milli varlığın zırhı olduğuna dikkati çeken Durmaz, Türkiye'yi zaafa uğratmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini vurguladı.

Durmaz, MHP mensuplarının makamların değil davalarının peşinden yürüdüğünü, menfaatlerin değil milletinin yanında durduğunu kaydetti.

Durmaz, "Dün olduğu gibi bugün de, yarın da Türk milletinin emrinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi daim, devletimizi kaim, milletimizi aziz eylesin." ifadelerini kullandı.