MHP Kütahya İl Başkanlığına atanan Türker görevine başladı

MHP Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Mehmet Ali Türker ve yeni yönetim kurulu üyeleri için törenle düzenlendi.

MHP İl Başkanlığı önündeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, törende yaptığı konuşmada, oluşan birlik beraberlik tablosunun uzun süredir beklendiğini vurguladı.

Siyasetin sabır işi olduğunu belirten Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sabredip bizimle beraber yol yürüyen, 'o güzel günler gelecek' dediğimde bana inanan tüm dava arkadaşlarıma selam olsun. Kütahya, Kurtuluş Savaşı'na ev sahipliği yapmış vakur bir şehirdir. Bizim partimiz de liderimiz de birdir. Sayın Devlet Bahçeli'nin üzerinde ne bir lider ne de bir aday tanırız. Kütahya'da buna müsaade etmedik, etmeyeceğiz."

Erbaş, geçmişteki hatalardan ders çıkararak yollarına devam edeceklerini dile getirdi.

MHP İl Başkanı Türker ise "MHP'nin kalesi" olarak nitelendirdikleri Kütahya'da bayrağı daha yukarı taşımak için çalışacaklarını söyledi.

Görevin kendisine Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin takdirleriyle tevdi edildiğini hatırlatan Türker, şunları kaydetti:

"Aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakıp, 'lider-teşkilat-doktrin' esasına sadık kalarak omuz omuza yürüyeceğiz. Şeffaf, adil ve kucaklayıcı bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Teşkilatlarımızla uyum içerisinde Kütahya'nın sorunlarına çözüm üretmek için gayret göstereceğiz."

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
