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Yüzü mor görüntüleri gündem olmuştu! İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son hali

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Yerel seçim günü yüzündeki morlukları dikkat çeken ve evinde düştüğü öğrenilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 gün sonra yeniden görüntülendi. MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden Bahçeli'nin yüzündeki morlukların hala geçmediği dikkatlerden kaçmadı.

MHP kurucu Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş, vefatının 27. yılında anıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve parti yöneticileri, Beştepe'deki Türkeş'in mezarını ziyaret ederek, çiçek bıraktı ve dua etti.

Yüzü mor görüntüleri gündem olmuştu! İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son hali

SEÇİM GÜNÜ YÜZÜNDEKİ MORLUKLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yerel seçimde Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda sandığa giderek oyunu kullanmıştı. Büyük yankı uyandıran konuyla ilgili MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bahçeli'nin birkaç gün önce evinde düştüğü ve yüzündeki morlukların bu nedenle oluştuğu öğrenilmişti.

Yüzü mor görüntüleri gündem olmuştu! İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son hali

BAHÇELİ'NİN SON HALİ GÖRÜNTÜLENDİ

Bahçeli, bu kez de MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü vesilesiyle mezarlık ziyaretinde görüntülendi. Bahçeli'nin yüzündeki morlukların ise hala durduğu görüldü.

İşte Bahçeli'nin son hali:

Yüzü mor görüntüleri gündem olmuştu! İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son hali

Yüzü mor görüntüleri gündem olmuştu! İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son hali

Yüzü mor görüntüleri gündem olmuştu! İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son hali

Yüzü mor görüntüleri gündem olmuştu! İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son hali

Yüzü mor görüntüleri gündem olmuştu! İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son hali

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: ANKA / Güncel

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş Devlet Bahçeli MHP Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (23)

Serkan Wash:

iyice cesete dönmüş.

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David Steinberger:

Milletin ülkenin başina bela olmuşlar yapişmiş koltuğa kalkmıyor

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Ahmet Aydın null:

çok geçmiş olsun reis

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Serkan Wash:

bundan reis değil inan mahalleye bakkal olmaz. 2 cümleyi yanyana getiremiyor.

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Can null:

Ln ne reisi babana reis demezsin çocuksuz adama reis senin kafana

yanıt94
yanıt40
Hasan Kasapoğlu:

ihtiyarladi ayakta duramiyor ama koltugu birakmiyor kankasi gibi

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MÜCAHİT KELEŞ:

sayın başkanım ben bir milliyetçi olarak yıllarca emek verip çalıştınız devlet ve millet için ancak artık yaş itibariyle yurutemiyosunuz.Yavuz beyi yaniniza alın yürekli veakilli bir siyasetçi ona devredin.

53
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yanıtYanıtla
Mert Kafkas Sahin:

Neye emek vermiş be.

yanıt25
yanıt14
Oğuzhan Y:

Yavuz bey kim,koruma mı

yanıt5
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Hakan Kkk:

Mücahit keleş size katılıyorum ülkücüleri biraraya toplayacak tekadam yavuzbey

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