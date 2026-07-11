MHP Kumluca İlçe Kongresi'nde Ömer Tekin yeniden başkan seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kumluca Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki kongreye tek liste ile giren mevcut İlçe Başkanı Ömer Tekin, delegelerin oylarıyla yeniden göreve seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, mehteran takımı gösteri sundu.

Daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongreye gönderdiği mesaj, MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş tarafından okundu. Faaliyet ve mali raporların okunarak ibra edilmesinin ardından siyasi konuşmalar bölümüne geçildi.

Kongrede partililere hitap eden İlçe Başkanı Ömer Tekin ve MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, teşkilat çalışmalarına ve yerel gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından geçilen ve 400 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimlerde, Ömer Tekin başkanlığındaki yeni yönetim kurulu belirlendi.

Kongreye, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Bekir Paslıkılınç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda partili katıldı.