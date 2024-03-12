Üye Girişi
Haberler

MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan ve Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Vatandaşlarla Buluştu

Güncelleme:

MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi. Doğan, Çolakbayrakdar'ın Kocasinan'ın vizyonunu değiştirdiğini belirtti.

Mhp Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan ile Kocasinan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.

Mhp'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyazşehir Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Doğan, 44 yıldır Kocasinan bölgesinde yaşadığını, ilçenin vizyonunun son 9 yılda Başkan Çolakbayrakdar ile değiştiğini belirtti.

Belediye başkan adaylarının her şeyden önce ilçeyi iyi bilmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, "Diğer siyasi partilerin Kocasinan Belediye başkan adaylarına bakıyorum, inanın şu mahalleye gidin desem mahallenin ismini bilmezler. Dolayısıyla işi, ehline vermek lazım. İşi, yapacak insanlara vermek lazım. Burada Ahmet Çolakbayrakdar, Cumhur İttifakı'nın iradesinin Kocasinan'daki adayıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Çolakbayrakdar Ali Doğan Kocasinan MHP Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sinem Karaca kimdir? Zafer Partisi Antalya- Demre Belediye Başkan adayı Sinem Karaca kaç yaşında, nereli? Fahrettin Şener kimdir? MHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener kaç yaşında, nereli? Osman Bursa kimdir? Zafer Partisi Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Osman Bursa kaç yaşında, nereli? Hasan Yalçın kimdir? Zafer Partisi'nin Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Kazım Arslan kimdir? MHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan kaç yaşında, nereli? Oya Tekin kimdir? CHP Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin kaç yaşında, nereli? Derya Günbattı kimdir? Zafer Partisi Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayı Derya Günbattı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Göçmen kimdir? CHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen kaç yaşında, nereli? Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Rose Hanbury kimdir? Mustafa Behiç Kurtoğlu kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Mustafa Behiç Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Alican Karakuş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Alican Karakuş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Özer kimdir? MHP Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Özer kaç yaşında, nereli? Semra Doğan kimdir? Zafer Partisi Antalya- İbradı Belediye Başkan adayı Semra Doğan kaç yaşında, nereli? Tekin Yavuz kimdir? MHP Aydın Söke Belediye Başkan Adayı Tekin Yavuz kaç yaşında, nereli? Sefa İşlek kimdir? Zafer Partisi Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Sefa İşlek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title