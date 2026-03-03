MHP Kırklareli İl Başkanlığına 81 yeni üye kayıt yaptırdı
MHP Kırklareli İl Başkanlığı, üye sayısının her gün arttığını belirtirken, 81 yeni üyenin kaydını yaptı. İl Başkanı Şaban Savaşan, yeni üyelere teşekkür etti.
MHP Kırklareli İl Başkanlığının yeni üye kayıtları devam ediyor.
İl Başkanı Şaban Savaşan, il başkanlığında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üye sayılarının her geçen gün arttığını söyledi.
Partilerine teveccüh gösteren 81 yeni üyenin kaydını yaptıklarını ifade eden Savaşan, üye sayısını arttırmaya devam edeceklerini kaydetti.
Savaşan, partilerine yeni üye olanlara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından üyelere parti rozeti verildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran