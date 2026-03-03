Haberler

MHP Kırklareli İl Başkanlığına 81 yeni üye kayıt yaptırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Kırklareli İl Başkanlığı, üye sayısının her gün arttığını belirtirken, 81 yeni üyenin kaydını yaptı. İl Başkanı Şaban Savaşan, yeni üyelere teşekkür etti.

MHP Kırklareli İl Başkanlığının yeni üye kayıtları devam ediyor.

İl Başkanı Şaban Savaşan, il başkanlığında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üye sayılarının her geçen gün arttığını söyledi.

Partilerine teveccüh gösteren 81 yeni üyenin kaydını yaptıklarını ifade eden Savaşan, üye sayısını arttırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Savaşan, partilerine yeni üye olanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından üyelere parti rozeti verildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş sürerken olay görüntü! Doktorundan jet açıklama geldi

Savaş sürerken olay görüntü! Merak edilen soruya yanıt geldi
Tarihi maçtan sonra viral olan kare

"Nereden nereye" dedirten kare
Fatma Nur öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...

Katledilen öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor
Savaş sürerken olay görüntü! Doktorundan jet açıklama geldi

Savaş sürerken olay görüntü! Merak edilen soruya yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün

Kritik telefon! Savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı
Galatasaray'a 150 milyon euroluk piyango

150 milyon euroluk piyango! Köşeyi döndüler resmen