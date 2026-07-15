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MHP'den 15 Temmuz Vurgusu: 'Hafifletenler Su Taşıyor'

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MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında mesaj yayımladı. Savaşan, kontrollü darbe söylemlerini eleştirerek, milletin her türlü vesayete karşı dimdik ayakta olduğunu belirtti.

MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Savaşan, mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türk devlet geleneğini ve milli varlığı hedef alan en karanlık tertiplerden biri olduğunu belirtti.

Darbe girişiminin 10'uncu yılında vatan uğruna canını siper eden aziz şehitleri rahmetle andıklarını ifade eden Savaşan, 15 Temmuz gecesi sokakları dolduran ruhun, Çanakkale'yi geçilmez kılan iradeyle aynı olduğunu kaydetti.

Hain kalkışmayı "kontrollü darbe" söylemleriyle hafifletmeye çalışanların bu alçaklığın değirmenine su taşıdığını aktaran Savaşan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, doğrudan Türk devletini çökertme ve vatanı işgal etme projesidir. Hedef sadece bir parti, bir şahıs veya bir kitle değil, Türk milletinin ta kendisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığıdır. Milli egemenliğimize zincir vuracağını sanan gafiller, bir avuç kahramanla Çin sarayını basan Kürşad'ın, yedi düvele meydan okuyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarını karşılarında bulmuşlardır. Türk milleti dün olduğu gibi bugün de her türlü vesayetin ve terörün karşısında dimdik ayaktadır."

Kaynak: AA / Nihat Evren
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