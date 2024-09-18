Üye Girişi
Haberler

MHP Karabük İlçe Başkanlığına Celal Tokatlı Atandı

MHP Karabük İlçe Başkanlığına Celal Tokatlı Atandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karabük Merkez İlçe Başkanlığına Celal Tokatlı'nın atanmasıyla ilgili devir teslim töreni gerçekleştirildi. İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Tokatlı'nın önemli bir görev üstleneceğini belirtti ve önceki başkan Abdurrahman Meşe'ye teşekkür etti.

MHP Karabük Merkez İlçe Başkanlığına Celal Tokatlı atandı.

MHP Karabük İl Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Tokatlı'ya görevlendirme belgesini teslim eden İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, görevi devreden Abdurrahman Meşe'ye çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İlçe başkanlığında bayrak değişimi yaşandığını belirten Gedikoğlu, "Karabük kamuoyunun da ortak kararı olarak, uzun yıllar Milliyetçi Hareket Partimize hizmet etmiş, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinde önemli görevler üstlenmiş, milliyetçi ülkücü davaya tavizsiz gönül vermiş kıymetli ağabeyim Sayın Celal Tokatlı ağabeyimizin üstünde mutabık kalınmıştır." dedi.

Tokatlı da partisi için gece gündüz demeden çalışacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Haberler Karabük Merkez Politika Magazin Güncel MHP

İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

 Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İsrail'in telsizleri patlattığı Lübnan'dan gelen ilk görüntüler vahim

İsrail'in telsizleri patlattığı Lübnan'dan ilk görüntüler vahim

 Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi

Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Dev derbinin hakemi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke puanı sıralaması 2024-2025! GÜNCEL UEFA ülkeler sıralaması Fenerbahçe, Galatasaray'ı neden şikayet etti, hangi kurumlara şikayet etti? Alan final mi yapıyor? ATV Alan bitti mi? 18-19 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? 18-19 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Telsiz patlar mı? Telsiz patlaması nedir? Uçakta kavga çıkaran adam kim, tutuklandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 18-19 Eylül İnegöl, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Histopatoloji nedir? Histopatoloji neden yapılır? İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Eylül Kartal, Sultangazi, Başakşehir, Gaziosmanpaşa su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });