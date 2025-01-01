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MHP İlçe Başkanı YükseL, Yılbaşı Ziyaretlerinde Güvenlik Güçlerini Unutmadı

MHP İlçe Başkanı YükseL, Yılbaşı Ziyaretlerinde Güvenlik Güçlerini Unutmadı
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Samsun'un Havza ilçesinde MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, yılbaşı dolayısıyla güvenlik güçlerini ve belediye çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıl dileklerinde bulundu.

Samsun'un Havza ilçesinde MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, yılbaşı nedeniyle görev yapan güvenlik güçleri ile çalışanları ziyaret etti.

Yüksel, Belediye Meclis Üyesi Ersin Şener ve yönetim kurul üyeleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında farklı noktalarda görev yapan güvenlik güçleri ile Havza Belediyesi Temizlik görevlilerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı, özverili çalışmaları için teşekkür ederek çay ve çikolata ikram etti.

Yüksel, özveriyle çalışan kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilere teşekkür ederek, "Halkımızın evlerinde rahat ve huzurlu şekilde yeni yılı karşılamaları için görevleri başında olan başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere tüm görevlilere minnet ve şükranlarımızı sunarım. 2025 yılının ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını, bereketli, huzurlu, ve sağlıklı geçmesini temenni ederim." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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