MHP İl Başkanı Salih Güngöralp'ten Jandarma Komutanı Avkıran'a Ziyaret

MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunarak, görevinde başarılar diledi ve vatandaşların güvenliğini önemsediklerini vurguladı.

Van'da MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Güngöralp ve yönetim kurulu üyeleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Avkıran'ı ziyaret etti.

Avkıran'a görevinde başarılar dileyen Güngöralp, üstün hizmetler temennisinde bulundu.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için ekipleriyle gece gündüz görev yapacaklarını belirten Avkıran da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Güngöralp ve beraberindekilere teşekkür etti.

