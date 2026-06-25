Haberler

MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Metehan'dan muharrem ayı mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan, muharrem ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve paylaşma vurgusu yaparak, savaşların sona ermesi ve çocukların ölmemesi için dua edilmesi gerektiğini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan, muharrem ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Metehan, muharrem ayının tüm dinler için önemli bir ay olduğunu belirterek, bu ayın birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendiren önemli bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan savaşların sona ermesi ve çocukların ölmemesi için dua edilmesi gerektiğini ifade eden Metehan, muharrem ayının manevi ikliminin insanlığa huzur ve kardeşlik getirmesini temennisinde bulundu.

Muharrem ayının en önemli sembollerinden birinin aşure geleneği olduğunu kaydeden Metehan, farklı nimetlerin bir araya gelmesiyle hazırlanan aşurenin paylaşma ve dayanışma kültürünün önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Metehan, birlik ve beraberlik içerisinde ülkenin geleceği için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, muharrem ayının milletçe daha güçlü bir dayanışmaya vesile olmasını diledi.

Kaynak: AA / Mehmet Demir
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Ülkede facianın boyutu büyüyor! Ölü sayısıyla ilgili tahmin korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evini satıp 1 kilogram altın alan vatandaşın kaybı çok büyük

Evini satıp 1 kilogram altın aldı, kaybı çok büyük
AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

AK Parti milletvekili kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Adana'nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu

Bir kentimizin simge yapısıydı! Saniyeler içinde tuzla buz oldu
Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu

Erhan Karaal olayında çarpıcı gelişme! Aracında bulundu

Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede

Videoyu izlemeniz lazım! Türk siyaset tarihine geçecek görüntü
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada