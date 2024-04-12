MHP Havza İlçe Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi

Mhp Havza İlçe Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Mhp İlçe Başkanlığında düzenlenen programa Belediye Başkanı Murat İkiz, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, AK Parti Havza ilçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, Ülkü Ocakları Havza İlçe Başkanı Yasin Köz ile partililer katıldı.

İkiz, birlik ve beraberliğin önemini bu seçimlerde bir kez gördüklerini dile getirerek, "Bu seçimden güçlü şekilde çıktık. Önceliğimiz OSB'miz olacak. İnşallah burada kurulacak fabrikalarla istihdama katkı sunulacak. Yine 5 yıldızlı otellerimiz ile kalkınmış daha güçlü bir Havza için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Yüksel, bayramların birlik ve beraberliğin timsali günler olduğunu belirterek, "Havza bu birlik ve beraberliğin zafere dönüştüğü bir ilçe. İnşallah bundan sonra hizmet ve icraat zamanı. Belediye Başkanımız Sayın Murat İkiz'in öncülüğünde ilçe başkanlarımız ve yönetimlerimiz ile omuz omuza hizmet etmek için çalışacağız." dedi.

Kurkmazlı ise tüm katılımcıların bayramı kutlayarak, birlik ve beraberliklerinin devamını diledi.