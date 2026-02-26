Haberler

MHP Havza ilçe yönetiminden kırsal mahalle ziyaretleri

MHP Havza ilçe yönetiminden kırsal mahalle ziyaretleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, 'Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir' programı çerçevesinde ramazan ayında kırsal mahallelere gerçekleştirdiği ziyaretlerinde Kocapınar Mahallesi'nde iftar programına katıldı. Yüksel, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri "Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir" programı kapsamında ramazan ayında da kırsal mahallelere ziyaretlerini sürdürüyor.

Ziyaretler kapsamında Yüksel ve beraberindekiler, Kocapınar Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, iftar sonrası mahalle muhtarı Seyfi Kaya ve mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sohbet etti.

Yüksel, "Hayırlı Günler Komşum, Derdiniz Derdimizdir" sohbetleri kapsamında Muhtar Kaya'nın daveti ile Kocapınar Mahallesi sakinlerine misafir olduklarını ifade ederek, "Samimiyetin, muhabbetin ve kardeşliğin en güzel örneklerinden birine şahitlik ettiğimiz bu anlamlı buluşma, birlik ve beraberliğimizi arttırmaya vesile olsun. Her zaman önceliğimiz ülkemiz. Rabbim mübarek ramazan ayının hürmetine azımızı arttırmayı, arttırdığımızı paylaşmayı nasip etsin. Gönüller bir, sofralar bereketli, davamız daim olsun. Sevdamız Havza, davamız Türk Milleti." dedi.

Programa MHP Havza İlçe Başkan Yardımcısı Ertuğrul Gazi Gedik, yönetim kurulu üyeleri ve Meclis Üyesi Ersin Şener de katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Afganistan: Pakistan'a ait askeri tesisleri vuruyoruz

Komşu ülkeler yeniden savaşa tutuştu! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Ayrılık 5 gün içerisinde resmileşecek! Diego Carlos'a sürpriz talip

Yıldız oyuncu, 5 gün içinde takımdan tamamen ayrılacak
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı

İpleri tamamen kopardı
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

Fenomen dizinin unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı
Alev alev yanan araca antifriz döküp söndürmeye çalıştı

Alev alev yanan aracı, en olmadık şeyle söndürmeye çalıştı