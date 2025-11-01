MHP Gölbaşı'nda 'Hayırlı Günler Komşum' Ziyaretleri Düzenledi

Gölbaşı ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) "Hayırlı Günler Komşum" ve "Derdin Derdimizdir" ziyaretleri gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, partinin Ankara ve Gölbaşı yöneticileriyle Eymir Mahallesi'nde yaşayan bir aileye ziyarette bulundu.

Ziyarette ailenin taleplerini dinleyen heyet, mahalle hakkında da bilgi aldı.

"Hayırlı Günler Komşum" ve "Derdin Derdimizdir" ziyaretlerinin farklı mahallelerde süreceği öğrenildi.