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Bahçeli'den Komisyon Üyelerine Destek

Bahçeli'den Komisyon Üyelerine Destek
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MHP Genel Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerini kabul etti.

MHP Genel Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerini kabul etti.

Bahçeli, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin komisyon aşamasında görev alan MHP TBMM Adalet ve Anayasa Komisyonu üyeleri, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ile Tokat Milletvekili Yücel Bulut ile bir araya geldi.

Heyet, Genel Başkan Bahçeli'ye komisyon çalışmalarına ilişkin detayları aktardı.

Kaynak: AA
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