Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Hakimiyet, millet nezdinde egemen kılınırken, çocuklarımızın varlığında ebedi kılınmıştır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hakimiyet, millet nezdinde egemen kılınırken, çocuklarımızın varlığında ebedi kılınmıştır." ifadesini kullandı.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bahçeli, 23 Nisan'ın "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak kutlanmasının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk nesillerine verdiği önemin en açık tezahürlerinden biri olduğunu vurguladı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Hakimiyet, millet nezdinde egemen kılınırken, çocuklarımızın varlığında ebedi kılınmıştır. TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Birinci Meclis'in bütün kahramanlarını, İstiklal Harbi'nin aziz şehitlerini, gazilerimizi ve vatan uğruna fedakarlık gösteren bütün büyüklerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
TBMM'de kabul edildi! Memur kadınların doğum izni artırılıyor

