MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Nallıhan ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Nallıhan'ı ziyaret etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Nallıhan ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP Nallıhan İlçe Başkanı Ferhat Efe ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Yıldırım, bir süre partililerle sohbet etti.

Daha sonra Yıldırım, beraberindekilerle esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.