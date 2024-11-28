MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım Beypazarı'nda Ziyaretlerde Bulundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Yıldırım, MHP Beypazarı İlçe Başkanlığını ziyaret ederek İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ile görüştü.

Daha sonra Beypazarı Kaymakamlığına geçen Yıldırım, Kaymakam Vedat Yılmaz ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ile de görüştü.