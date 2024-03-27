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MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'da vatandaşlarla bir araya geldi

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Mhp Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Kalaycı, Kapu Camisi'nde ikindi namazı sonrası Tarihi Bedesten Çarşısı Ahilik Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Küçükavcılar ile Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar'ı ziyaret etti, bölge esnafının sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Ardından Akören ilçesinde Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı İsmail Arslan ile esnaf ziyareti yapan Kalaycı, sorunları çok iyi bildiklerini, gerekli adımların atılarak halkın refah seviyesinin yükseltilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İftar programına da katılan Kalaycı, şunları kaydetti:

"Arslan'a destek istiyoruz. Hem büyükşehirde hem de ilçemizde sizden Cumhur İttifakı adaylarımıza destek istiyoruz. Sizlere gelip 'Ben seçimi kazanınca MHP veya AK Parti'ye geçeceğim' diyenlere asla inanmayın. Ne MHP ne AK Parti'de böyle yaklaşımla gelenlere karşı olumlu bir bakış açısı olmaz. Bizim adayımız İsmail Arslan'ın arkasında Devlet Bahçeli var, Recep Tayyip Erdoğan var. Burada vereceğimiz oy, aynı zamanda Cumhurbaşkanımıza destek anlamını taşıyor."

Kaynak: AA / Güncel

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