MHP'li Semih Yalçın'ın Annesi Zekiye Yalçın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
MHP Teşkilat İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın annesi Zekiye Yalçın hayatını kaybetti. Cenaze işlemleri 13 Mart Cuma günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

(ANKARA) - MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın annesi Zekiye Yalçın'ın vefat etti.

MHP'den yapılan açıklamada, Zekiye Yalçın'ın cenazesinin 13 Mart Cuma günü Ankara'da toprağa verileceği bildirildi. Açıklamaya göre cenaze, ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

Parti açıklamasında, "Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
