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MHP Eskişehir İl Başkanı Sezer, İl Sağlık Müdürü Bildirici'yi ziyaret etti

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MHP Eskişehir İl Başkanı Sezer, İl Sağlık Müdürü Bildirici'yi ziyaret etti
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MHP Eskişehir İl Başkanı Sezer ve yönetim kurulu üyeleri, İl Sağlık Müdürü Bildirici'yi ziyaret etti. Ziyarette sağlık hizmetleri ve çalışmalar görüşüldü; Bildirici, eski sağlık materyalleri hakkında bilgi verdi.

MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'yi ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette, Sezer ve Bildirici kentte sunulan sağlık hizmetleri, yürütülen çalışmalar ve sağlık alanındaki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Bildirici, müdürlük bünyesinde sergilenen, sağlık hizmetlerinin geçmişten günümüze uzanan tarihini yansıtan eserler ve eski dönemlere ait sağlık materyalleri hakkında konuklarına bilgi verdi.

Bildirici, nazik ziyaretlerinden dolayı Sezer ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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