MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül, basın mensuplarıyla buluştu

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yurdagül, il binasında düzenlediği basın toplantısında, partilerinin kentteki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Görevini 3 yıldır yürüttüğünü hatırlatan Yurdagül, şöyle konuştu:

"Bize tevdi edilen bu büyük onurla birlikte teşkilatlarımızı oluşturduk ve sahaya indik. Öncelikle teşkilat buluşmaları gerçekleştirerek küskünlerimizin gönüllerini kazandık. Üç yılda 1000'in üzerinde ev ziyareti ile girdiğimiz her hanenin dertlerini dinleyip derman aradık. 'Asrın felaketi'nde depremzedelerimizi yalnız bırakmadık. Hemşerilerimizin destekleriyle toplanan yardımları deprem bölgesine götürerek, kapı kapı dağıtımını gerçekleştirdik. Ramazan aylarında, kurduğumuz iftar sofralarında hemşerilerimizle aynı duayı, aynı ekmeği ve aynı bereketi paylaştık, 'ilk iftarlık bizden' diyerek yüzlerce hemşerimize iftarlık dağıttık."

Yurdagül, "Seçim dönemlerinde, Cumhur İttifakı'mızın ruhuna sadakatle adaylarımız için kapı kapı dolaştık. Elde ettiğimiz başarıları ve oy oranlarını bir başlangıç kabul edip, daha çok çalışmak zorunda olduğumuzu asla unutmadık. Yerel yönetimlerle bağımızı hiç koparmadık. İlçe ziyaretlerimizi seçim sonrası da gerçekleştirdik. 'Seçim bitti, iş bitti' demedik, her zaman her şartta hemşerilerimizin yanında olmaya gayret ettik." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin "Terörsüz Türkiye" süreciyle alakalı sorusu üzerine Yurdagül, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızla hasbihal ederek bu süreci anlatıyoruz. Köylere gittiğimiz zaman buradaki vatandaşlarımızın bu süreci benimsediklerini, bu sürecin mimarı genel başkanımız olduğu için güven duygularının yüksek olduğunu, merkezdeki arkadaşlarımız düşüncelerinin bu yönde olduğunu ifade ediyorlar. Yaklaşık 600'ün üzerinde program yaptık, 15 binin üzerinde vatandaşla hasbihal edip el sıkma imkanı oluşturduk. Bir tane insanın bize bu sorularla alakalı tepki gösterdiğini ne gördük ne de duyduk."