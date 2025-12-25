Haberler

MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül, basın mensuplarıyla buluştu

MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül, basın mensuplarıyla buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, düzenlediği basın toplantısında partilerinin kentteki çalışmaları, depremzedelere yapılan yardımlar ve seçim sonrası yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Yurdagül, 'Her zaman hemşerilerimizin yanında olmaya gayret ettik.' dedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yurdagül, il binasında düzenlediği basın toplantısında, partilerinin kentteki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Görevini 3 yıldır yürüttüğünü hatırlatan Yurdagül, şöyle konuştu:

"Bize tevdi edilen bu büyük onurla birlikte teşkilatlarımızı oluşturduk ve sahaya indik. Öncelikle teşkilat buluşmaları gerçekleştirerek küskünlerimizin gönüllerini kazandık. Üç yılda 1000'in üzerinde ev ziyareti ile girdiğimiz her hanenin dertlerini dinleyip derman aradık. 'Asrın felaketi'nde depremzedelerimizi yalnız bırakmadık. Hemşerilerimizin destekleriyle toplanan yardımları deprem bölgesine götürerek, kapı kapı dağıtımını gerçekleştirdik. Ramazan aylarında, kurduğumuz iftar sofralarında hemşerilerimizle aynı duayı, aynı ekmeği ve aynı bereketi paylaştık, 'ilk iftarlık bizden' diyerek yüzlerce hemşerimize iftarlık dağıttık."

Yurdagül, "Seçim dönemlerinde, Cumhur İttifakı'mızın ruhuna sadakatle adaylarımız için kapı kapı dolaştık. Elde ettiğimiz başarıları ve oy oranlarını bir başlangıç kabul edip, daha çok çalışmak zorunda olduğumuzu asla unutmadık. Yerel yönetimlerle bağımızı hiç koparmadık. İlçe ziyaretlerimizi seçim sonrası da gerçekleştirdik. 'Seçim bitti, iş bitti' demedik, her zaman her şartta hemşerilerimizin yanında olmaya gayret ettik." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin "Terörsüz Türkiye" süreciyle alakalı sorusu üzerine Yurdagül, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızla hasbihal ederek bu süreci anlatıyoruz. Köylere gittiğimiz zaman buradaki vatandaşlarımızın bu süreci benimsediklerini, bu sürecin mimarı genel başkanımız olduğu için güven duygularının yüksek olduğunu, merkezdeki arkadaşlarımız düşüncelerinin bu yönde olduğunu ifade ediyorlar. Yaklaşık 600'ün üzerinde program yaptık, 15 binin üzerinde vatandaşla hasbihal edip el sıkma imkanı oluşturduk. Bir tane insanın bize bu sorularla alakalı tepki gösterdiğini ne gördük ne de duyduk."

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
11. Yargı Paketi'nden faydalanacak hükümlülerin tahliyeleri başladı

Yılbaşı öncesi 50 bin kişiye müjde! Tahliyeler başladı
MSB'den olay fotoğrafa ilk yorum: Tehdit oluşturması söz konusu değil

Mesaj bize mi? Türkiye'den olay fotoğrafa ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şeytani plan! Kilolarca uyuşturucuyu hayvanların karın boşluklarına yerleştirmişler

Şeytani plan! Hayvanlardaki dikiş izlerini gören polis düğmeye bastı
Özcan Deniz'in 'Vefatınızda olmayacağım' dediği annesinden kötü haber geldi

"Vefatınızda olmayacağım" dediği annesinden kötü haber geldi
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Şeytani plan! Kilolarca uyuşturucuyu hayvanların karın boşluklarına yerleştirmişler

Şeytani plan! Hayvanlardaki dikiş izlerini gören polis düğmeye bastı
Milyonlarca telefon için geri sayım başladı! 6 gün sonra hepsi kapanacak

Geri sayım başladı! Milyonlarca telefon 6 gün sonra çalışmayacak
Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor