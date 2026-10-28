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MHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Akkıyık, Yolüstü ve Suakacağı köylerini ziyaret etti

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MHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Akkıyık, Yolüstü ve Suakacağı köylerini ziyaret etti
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MHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Erdem Akkıyık, Yolüstü ve Suakacağı köylerini ziyaret ederek kahvehanelerde vatandaşlarla sohbet etti. Köy sakinlerinin talep ve sorunlarını dinleyen Akkıyık, çözüm bekleyen konuları değerlendirdi ve ziyaretlerin süreceğini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Edirne Merkez İlçe Başkanı Erdem Akkıyık, Yolüstü ve Suakacağı köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Akkıyık, ziyaretleri kapsamında köylerdeki kahvehanelerde vatandaşlarla sohbet etti.

Köy sakinlerinin talep ve sorunlarını dinleyen Akkıyık, vatandaşların günlük yaşamda karşılaştıkları sıkıntılar ve beklentileri hakkında bilgi aldı.

Köy sakinlerinin dile getirdiği talepleri dinleyerek çözüm bekleyen konular üzerine değerlendirmelerde bulunan Akkıyık, köy ziyaretlerinin süreceğini belirtti.

Kaynak: AA
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