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MHP Edirne İl Başkanı Biçer, Vali Yardımcısı Ciğerci'ye ziyaret gerçekleştirdi

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MHP Edirne İl Başkanı Biçer, Vali Yardımcısı Ciğerci'ye ziyaret gerçekleştirdi
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MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, İl Yönetim Kurulu üyeleriyle Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci'yi ziyaret etti. Ziyarette kentte yürütülen çalışmalar ve gündeme ilişkin konular görüşülürken Biçer, Ciğerci'ye nazik kabulü için teşekkür ederek görevinde başarı diledi.

MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, beraberindeki İl Yönetim Kurulu üyeleriyle Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci'yi ziyaret etti.

Ziyarette kentte yürütülen çalışmalar ve gündeme ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Biçer, nazik kabulü ve misafirperverliği dolayısıyla Ciğerci'ye teşekkür ederek görevinde başarı diledi.

Kaynak: AA
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