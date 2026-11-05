Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

MHP Edirne İl Başkanı Biçer, Ticaret Borsası Başkanı Kurban'ı tebrik etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Edirne İl Başkanı Biçer, Ticaret Borsası Başkanı Kurban'ı tebrik etti
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Oğuz Kurban'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Biçer, Kurban ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek yeni yönetimin kente katkı sunacağına inandığını belirtti.

MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Oğuz Kurban'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Biçer, ziyarette Kurban ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek yeni görevlerinden dolayı tebrik etti.

Edirne'nin tarım, ticaret ve ekonomik gelişimine yönelik çalışmaların önemine değinen Biçer, yeni yönetimin kente önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti.

Biçer, Kurban ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

Kurban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Biçer'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
Halde 25 lira olan domates markette 75 liraya satılıyor! Antalya'da sele rağmen sebze fiyatları düştü

Sel bile durduramadı! Domates ve biberin fiyatı bir haftada düştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması açıklaması: Hiç ummadığımız insanlar işin içine girmiş

Erdoğan'dan Fatma Betül'ü akıllara getiren sözler: Hiç ummadığımız...
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi

Evdeki tartışma katliama döndü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidiyor

Erdoğan'dan Azerbaycan'la kriz iddialarına yanıt! Ziyaret tarihi verdi
Korku salan 'Yaragar Canavarı' avlandı! Tam 300 kilo

Adını duyan bile ürküyordu! "Yaragar Canavarı" avlandı
Markette yağma girişimi! Kendisini fark eden güvenlik görevlisini bıçakladı

Markette yağma girişimi! Sonu kötü bitti

İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu

Atılan manşetler olay! Koca ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı! Hücre evinden cephanelik çıktı

Ünlü iş insanına suikast hazırlığı! Hücre evinde planlamışlar