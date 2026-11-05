MHP Edirne İl Başkanı Biçer, Ticaret Borsası Başkanı Kurban'ı tebrik etti

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MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Oğuz Kurban'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Biçer, ziyarette Kurban ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek yeni görevlerinden dolayı tebrik etti.

Edirne'nin tarım, ticaret ve ekonomik gelişimine yönelik çalışmaların önemine değinen Biçer, yeni yönetimin kente önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti.

Biçer, Kurban ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

Kurban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Biçer'e teşekkür etti.

Kaynak: AA