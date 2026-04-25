MHP Diyarbakır İl Başkanlığında yeni katılan üyelere rozet takıldı

MHP İl Başkanı Miktat Arslan, İl Başkanlığında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 2022 yılından bu yana il başkanlığı görevini yürüttüğünü ve bu süre zarfında partiye yeni üyeler kazandırmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

MHP olarak Diyarbakır'da 17 ilçe teşkilatıyla aktif şekilde faaliyet gösterdiklerini belirten Arslan, "Ekibimizle birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda MHP'yi vatandaşların rahatlıkla uğrayabileceği bir mekan ve teşkilat haline getirdik. Diyarbakır'da varlığımızı hissettirdik. Tüm ilçelerde gerçekleştirdiğimiz faaliyetler, vatandaşlarımız tarafından teveccühle karşılandı." dedi.

Partilerine katılım sağlayan her bir üyenin kıymetli olduğunu dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Terkan bölgesinden Güçlü ailesi, kırsal Mermer Mahallesi'nden Tanrıverdi ailesinin temsilcisi, kırsal Soğanlı Mahallesi'nden Baran ailesi ile kırsal Kuşlukçayır Mahallesi'nden Gül ve Polat ailelerinin büyükleri partimize katılmıştır. Bugün de katılımlar devam ediyor. MHP olarak 2028 seçimlerine yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırarak ilimizden bir milletvekili çıkarmayı hedefliyoruz."

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Arslan, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te başlattığı 'Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge' süreci son derece önemli ve kıymetlidir. Süreç olumlu şekilde ilerliyor. Biz Diyarbakırlılar olarak bu sürecin bir an önce hedefine ulaşması için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu sürece destek vermelerini bekliyoruz. İlimizde huzur hakimdir. Bu huzurun devamı için tüm Diyarbakırlıların azami gayret göstermesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra partiye yeni katılan üyelere rozetleri takıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
