MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, Gıda Toptancılar Sitesi'nde esnafı dinledi

MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, Gıda Toptancılar Sitesi'nde esnafı dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, il yönetimiyle Diyarbakır Gıda Toptancılar Sitesi'ni ziyaret etti. Özcoşkun, site yönetim kurulu başkanı ve esnafla görüşerek sorun ve talepleri dinledi, istişarelerin süreceğini belirtti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, Diyarbakır Gıda Toptancılar Sitesi'ni ziyaret etti.
MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özcoşkun, il yönetimiyle gerçekleştirdiği ziyarette Gıda Toptancılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Can ile bir araya geldi, talepleri dinledi.
Daha sonra esnafı ziyaret eden Özcoşkun, ???????esnafın sorunlarının ve taleplerinin yerinde dinlenmesinin önemine dikkati çekerek, istişarelerin devam edeceğini belirtti.
Kaynak: AA