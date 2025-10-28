Haberler

MHP'den Kocapınar Mahallesi'nde Sohbet Toplantısı

MHP Havza İlçe Başkanlığı, 'Hayırlı günler komşum' temalı ziyaretler kapsamında Kocapınar Mahallesi'nde sakinlerle bir araya gelerek, terörsüz Türkiye hedefini ve toplumsal birlikteliği vurguladı.

MHP Genel Merkezi tarafından hayat geçirilen "Hayırlı günler komşum" temalı ziyaretler kapsamında Havza İlçe Başkanlığı tarafından sohbet toplantısı düzenlendi.

MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, MHP Samsun İl Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Uzunoğlu ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, "Derdiniz derdimizdir" konulu sohbet toplantısı kapsamında Kocapınar Mahallesi'nde Mahalle Muhtarı Seyfi Kaya ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Yüksel, düzenlenen programların toplumun her kesimiyle buluşmaya vesile olacağını belirterek, "Önceliğimiz Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bilge Lider Sayın Devlet Bahçeli, ülkemizde yaklaşık 40 yıldır devam eden terör belasına son vermek için çok önemli bir süreç başlattı. Terörsüz Türkiye hedefi, açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmekte olup, bu süreç başarıya ulaştığında kazananın 86 milyon milletimizin tamamı olacaktır. Sizlerin taleplerini almak, dertlerimiz ile dertlenmek için yollardayız. Sahada vermiş olduğumuz sözlerin takipçisi olmaya devam ediyoruz. Birliğin ve dayanışmanın önemini vurgulayan bu ziyaretlerde çalınmadık kapı, dinlenmedik insan bırakmayacağız." dedi.

