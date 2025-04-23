MHP'den İstanbul'daki Deprem İçin Geçmiş Olsun Mesajı
MHP, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara destek mesajı yayımladı.
MHP, İstanbul'daki depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinin iletildiği bir mesaj yayımladı.
Partinin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel