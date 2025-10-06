MHP'den İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü Kuruldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, parti bünyesinde "İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü" kuruldu.

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralar Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla kurulan enstitüye, 1851'de Kırım Bahçesaray'da doğan, Türk dünyasındaki birliğin öncül koşulu olarak Türk dilinde birliği gören, bu maksatla 1883'te Tercüman gazetesini çıkararak Türk dünyasındaki siyasi, iktisadi ve kültürel gündemi müşterek hale getirip bu anlamda dünyaya bakışını "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" olarak tanımlayan İsmail Gaspıralı'ya atıfla "İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü" adı verildiği belirtildi.

Açıklamada, enstitünün amacının, dış politikadaki anlık gelişmeleri ulusal, bölgesel ve küresel ölçeklerde takip etmek, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye dış politika ile ilgili raporlar sunmak, görev alanıyla ilgili faaliyetler hususunda basını bilgilendirerek, medya aracılığıyla dış politikadaki gelişmelere ilişkin yayınlar yapmak olduğu bildirildi.

Dış politika alanında lisansüstü araştırmacılar ve stajyerlere yönelik faaliyetlerde bulunmasının da amaçlar arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, ayrıca enstitünün görev alanındaki muhataplarla temaslar kurarak, MHP için dış politika izleme ve külliyat oluşturma faaliyetlerinde yer alacağı kaydedildi.???????

Enstitünün adının, yönetiminin ve logosunun, Bahçeli tarafından 3 Ekim 2009'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması dolayısıyla Türk Devletleri İşbirliği Günü'ne atıfla 3 Ekim 2025'te onaylandığı ifade edilen açıklamada, enstitünün başına Bahçeli'nin tensipleriyle MHP Genel Başkan Başdanışmanı Doç. Dr. Esma Özdaşlı, Başkan Yardımcılığı görevine Dr. Gökberk Durmaz ve Dr. Kadir Ertaç Çelik, Genel Sekreterlik görevine ise MHP MYK üyesi Çağatay Yıldız'ın getirildiği belirtildi.

Enstitünün Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısının, Ankara'nın Başkent oluşunun yıl dönümünde Ankara merkezli dış politika vizyonundan hareketle 13 Ekim 2025 Pazartesi saat 13.00'te gerçekleştirileceği duyuruldu.