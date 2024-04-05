Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

MHP'den Erbaa Belediye Başkanı seçilen Ertuğrul Karagöl mazbatasını aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP'den yeniden Erbaa Belediye Başkanı seçilen Ertuğrul Karagöl, mazbatasını aldı.

Karagöl, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra belediye hizmet binasına geldi. Karagöl, duaların okunması ve kurban kesiminin ardından göreve başladı.

Birlik beraberlik vurgusu yapan Karagöl, "Burada her siyasi görüşten insanımız var. Biz hep birlikte güzeliz, böyle Erbaa'yız. Böyle ancak memleket oluruz. Böyle aidiyet duygusu hissederiz. Çok güzel emekler verildi. Çok güzel zamanlar geçirildi. Oy veren de vermeyen de başımızın tacı. Emek harcayan, ilçe başkanımızdan ilçe yönetimimize, belediye meclis üyesi adaylarımızdan meclis üyelerimize, il genel meclisimizden kadın kollarımıza, Erbaa'daki diğer paydaşlarımızdan sendikalarımıza bütün Erbaa halkından memnunum." dedi.

Tekrar başkan seçilmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Karagöl, şöyle konuştu:

"Allah bütün niyetlerinizi kabul etsin. Hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır. Bunu seçim sürecinde oy almak için söylüyor diye düşünebilirsiniz ama bugün yine söylüyorum. Hepinizin bir kardeşi, ailenizin bir ferdi olarak yapmaktan hep daha çok mutlu oldum. Şehrin belediye başkanı olarak bir görevimiz var. Bir makamı, sizleri temsil ediyoruz ama emin olun sizlerin bir kardeşi, evladı olmaktan hep daha çok mutlu oldum. Yine ayırmayacağız, ayrıştırmayacağız. Bütün siyasi görüşlerle, Erbaa'nın bütün mahalleleriyle, köyüyle, kasabasıyla birlik beraberlik içinde yaşayarak hem Tokat'a hem de bütün ülkeye örnek olacağız."

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Ertuğrul Karagöl Erbaa MHP Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

New York Knicks Sacramento Kings NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 6 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! LA Clippers Denver Nuggets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 6 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Miami Heat Philadelphia 76ers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 6 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Survivor 2024 Anlat Bakalım kim kazandı? 5 Nisan Cuma Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı? Survivor kim kazandı? 5 Nisan Cuma Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Arka Sokaklar neden yok, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Ateş Kuşları neden yok, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Kara Ağaç Destanı neden yok, Kara Ağaç Destanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 6 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Nisan Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title