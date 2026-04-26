MHP Dalaman İlçe Başkanı Avcı Görevinden İstifa Etti

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - MHP Dalaman İlçe Başkanı Fatih Avcı görevinden istifa etti. MHP Muğla İl Başkanlığı, istifanın ardından Dalaman İlçe Yönetim Kurulu'nun feshedildiğini açıkladı.

MHP Dalaman İlçe Başkanı Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Dalaman İlçe Başkanlığı görevimi, artan iş yoğunluğum sebebiyle üzülerek bırakma kararı almış bulunuyorum. Görev sürem boyunca birlikte yol yürüdüğüm tüm dava arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarımıza ve kıymetli hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte üzerimizde hakkı olan herkesten helallik diliyor, varsa bilmeden, istemeden kırdığımız gönüller için af ve özür diliyorum. Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin izinde, kutlu davamıza olan bağlılığımın ömür boyu süreceğini, her zaman bu davanın bir neferi olmaktan onur ve gurur duyacağımı özellikle ifade etmek isterim."

MHP Muğla İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Dalaman İlçe Başkanımız, iş yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa etmiştir. Bugüne kadar vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Genel Merkezimizin tensipleri doğrultusunda Dalaman İlçe Yönetim Kurulu feshedilmiş olup, en kısa sürede yeniden teşkilatlanma süreci tamamlanarak atamalar gerçekleştirilecektir" denildi.

MHP, 17 Nisan'da partinin Muğla İl Teşkilatı'nı feshetmiş, il başkanlığı görevine Emrah Oltulu'yu atamıştı.

Kaynak: ANKA