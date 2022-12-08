MHP, cinsiyet değiştirme ameliyatlarının yasaklanması için harekete geçiyor

Milliyetçi Hareket Partisi'nden son dönemde tartışma yaratan cinsiyet değiştirme ameliyatları hakkında çarpıcı bir çıkış geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Tıbbi zorunluluk" durumları haricinde bu ameliyatların yasaklanması için teklif vereceklerini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden cinsiyet değiştirme ameliyatlarının yasaklanması için harekete geçiyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğini yasaklayan kanun teklifi hazırladı. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.

PEDOFİLİ SUÇLARINDA CEZALARIN AĞIRLAŞTIRILMASI DA ÖNERİLECEK

Başörtüsü düzenlenmesindeki aile birliği ile ilgili değişiklik önerisini hatırlatan Yıldız, söz konusu kanun teklifinin aile birliği değişiklik önergesi ile birbirini tamamlayacağını söyledi. Yıldız, olası "LGBT propagandası"nı da engellemeyi istediklerini kaydetti.

MHP'li Feti Yıldız, söz konusu kanun teklifinde pedofili suçlarına yönelik cezaların da ağırlaştırılmasını öngördüklerini söyledi.

"AİLE, TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİDİR"

Yıldız, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Aile Türk Toplumunun temelidir. Pedofili niteliği taşıyan suçlara yönelik cezaların ağırlaştırılmasının yanı sıra, LGBT propagandası ve tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğine "teşvik etmeyi" yasaklayan hükümler Ceza Mevzuatımızda bulunmalıdır" ifadelerini kullandı.