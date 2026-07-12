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MHP Bozyazı İlçe Başkanı yeniden Soner Kara oldu

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MHP Bozyazı 15. Olağan İlçe Kongresi'nde tek listeyle yapılan seçimde mevcut başkan Soner Kara yeniden göreve seçildi.

MHP Bozyazı İlçe Başkanı Soner Kara yeniden görevine seçildi.

Belediyenin düğün salonunda gerçekleştirilen MHP Bozyazı 15. Olağan İlçe Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tek listeyle yapılan seçimde ilçe başkanı Soner Kara yeniden seçildi.

Kongreye, MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy ile Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya da katıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik
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