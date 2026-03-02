Haberler

Beypazarı'nda MHP'den "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri sürüyor

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, 'Hayırlı Günler Komşum' temalı 'Derdiniz Derdimizdir' programı çerçevesinde komşuları ziyaret ettiklerini ve Ramazan ayında sahada çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, Türkiye genelinde başlatılan "Hayırlı Günler Komşum" temalı "Derdiniz Derdimizdir" programı kapsamında ziyaretlerini aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, programın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda yürütüldüğüne işaret etti.

Orhan, "Çalmadık kapı, gidilmedik komşu bırakmamakta kararlıyız. Dinlemedik dert, paylaşılmadık sorun kalmayacak." dedi.

Ramazan ayında da saha çalışmalarına devam ettiklerini belirten Orhan, şunları kaydetti:

"Bir yandan üye kayıt çalışmalarımız sürerken, diğer yandan 'Hayırlı Günler Komşum' diyerek esnafımızın ve vatandaşlarımızın kapısını çalıyoruz. Bu ramazanda bizleri iftar sofralarına davet eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İş yeri ve hane ziyaretlerimizde, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin selamlarını iletiyoruz. Vatandaşlarımız ziyaretlerimizden memnuniyet duyuyor. Ziyaretlerimizi sürdüreceğiz."

Orhan, vatandaşlarla birebir temas kurmaya ve talep ve önerileri dinlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
