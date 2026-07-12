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MHP Bafra İlçe Başkanlığına Kemal Şahin seçildi

MHP Bafra İlçe Başkanlığına Kemal Şahin seçildi
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MHP Bafra İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi'nde Kemal Şahin, tek liste ile yapılan seçimde tüm oyları alarak ilçe başkanı seçildi.

MHP Bafra İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi'nde Kemal Şahin ilçe başkanlığına seçildi.

Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrede, faaliyet ve mali raporlar delegelerin oylarına sunularak ibra edildi.

Kongrenin divan başkanlığını MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Mustafa Çavuş yürütürken, başkan yardımcılığına Ceyhun Çatalsakal getirildi.

Mevcut başkan Emin Usta'nın aday olmadığı ve tek liste ile gidilen seçimde aday olan Şahin, kullanılan oyların tamamını alarak başkanlığa getirildi.

Şahin, Bafra'nın her noktasında vatandaşların yanında olacaklarını belirterek, "Bugün burada kazanan ya da kaybeden olmayacaktır. Kazanan Milliyetçi Hareket Partisi ve Bafra olacaktır." dedi.

Kongreye Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
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